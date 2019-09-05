معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية

السلطات الأمنية البحرينية تعتدي على مظاهر العزاء الحسيني


اعتدت الأجهزة الأمنية البحرينية، على المظاهر الدينية في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عبر إزالة لافتات السواد ومضائف في مناطق مختلفة في البحرين.

وبحسب  موقع "قناة اللؤلؤة" أمرت السلطات الأمنية بإزالة المخيم الذي تُقام فيه مجالس العزاء في منطقة البلاد القديم، في حين عمدت الى إزالة اليافطات العاشورائية والمخطوطات في منطقتي سار والمرخ.

وكان مركز شرطة المحرق قد طلب من هيئات المواكب والمآتم إزالة كافة مظاهر السواد في مدينة المحرق في استمرار لمسلسل التضييق على الشعائر الدينية للطائفة الشيعية خصوصاً خلال إحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام.

وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة كان قد ادّعى في لقاء له أمس إن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع وفقاً للتقاليد المرعية في البلاد وفي إطار القانون، في الوقت الذي تعمل قواته على الاعتداء عليها.

ومنذ العام 2011 يتكرر مسلسل النظام البحريني في التضييق على الحريات الدينية واستهداف المظاهر العاشورائية التي يحييها المواطنون كل عام، وبدأ هذا المسلسل الطائفي مع هدم النظام 38 مسجداً للطائفة الشيعية في مختلف مناطق البلاد ومداهمة وتخريب العديد من الحسينيات إبان فترة الطوارئ في العام 2011.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السلطات الأمنية البحرينية تعتدي على مظاهر العزاء الحسيني
الشيخ جلال الدين الصغير : شهداء البحرين شعلة وضاءة لتحرير الشعب البحريني من ظلم آل خليفة
صرخة شهداء البحرين علي العرب واحمد الملالي... رسالة إلى الصهيوني الطاغية حمد بن عيسى
في البحرين دم "شهيد" سينتصر على السيف.
العامري: نهاية آل خليفة ستكون كنهاية كل الطواغيت امثال صدام والقذافي
حركة بحرينية: إعدام شابين جريمة نكراء ممهورة بغطاء أخضر انجلوأميركي
النظام الخليفي في البحرين يعدم ضحيتي التعذيب احمد الملالي وعلي العرب
آية الله الشيخ عيسى قاسم يدعو لمقاومة الظلم
محكمة بحرينية تلغي قرار سحب جنسية 92 شخصا في قضية "حزب الله"
آية الله قاسم يتحدث بملتقى شباب المقاومة عشية ورشة الخيانة
الاكثر مشاهدة في (معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك