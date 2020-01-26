الساحات تتسول جمهورها من الارشيف

يبدو ان الساحات بدأت تتسول جمهورها من الأرشيف.. الصورة أعلاه قديمة من بداية التظاهرات وأضيف لها تعديل فوتوشوب لزيادة الزخم، تم ترويجها بصفحات ممولة على أنها من تظاهرات (ميسان) اليوم، في وقت لم يتجاوز عدد المشاركين في المسيرة الطلابية اليوم في شارع دجلة بميسان 250 شخصا.

عشرات الصور والفيديوهات القديمة اعيد نشرها بنفس الطريقة على أنها من تظاهرات اليوم في التحرير او المحافظات الاخرى، والهدف هو تضليل الرأي العام والايحاء بأن زخم التظاهرات مستمر حتى بعد انسحاب الصدريين والمستقلين بسبب تأييد الساحات لتواجد قوات الاحتلال، ومهاجمتها كل من يناهض أمريكا.