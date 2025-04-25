ترامب: مستعد للقاء السيد الخامنئي

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن استعداده للقاء قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة التايم نشرت اليوم الجمعة إنه "مستعد للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أو المرشد علي الخامنئي".

وحول التطورات الاقتصادية مع الصين، ذكر ترامب ان "الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصل بي"، لافتا الى ان "حكومته تجري محادثات نشطة مع الصينيين للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية".

وبشأن جزيرة القرم، اكد ان "القرم ستبقى مع روسيا"، على الرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية رفضه هذا المقترح، مدعوما بحلفائه الأوروبيين.