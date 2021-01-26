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عطل مفاجئ في عمل "فيسبوك" وواتس آب" و"إنستغرام"!


أعلنت خدمة Downdetector عن عطل مفاجئ أصاب عمل شبكات "فيسبوك" و "واتس آب" و"إنستغرام" في بعض البلدان.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المشكلات في عمل شبكة "فيسبوك" والمسنجر التابع لها واجهت بشكل أساسي المستخدمين في موسكو وسان بطرسبورغ، كما أن مشكلات "إنستغرام" و "واتس آب" ظهرت في العديد من البلدان الأوروبية مثل فنلندا وبولونيا والتشيك وعدد من البلدان الأخرى.

ويشتكي 47% من مستخدمي "إنستغرام" تبعا للبيانات المتوفرة من مشكلات في تنزيل البيانات عبر الشبكة، بينما يعاني نحو 35% منهم من مشكلات في تحميل البيانات، بينما لا يتمكن نحو 17% من استخدام الشبكة إطلاقا.

أما بالنسبة لـ "واتس آب" فنحو 86% من المستخدمين في اشتكوا من مشكلات في الاتصال مع خدمة التطبيق، بينما عانى نحو 12% من مشكلات إلى الدخول إلى الموقع الرسمي له عبر الإنترنت، بينما واجه نحو 2% من المستخدمين من مشكلات في تسجيل الدخول إلى تطبيق المراسلة.

وفيما يخص "فيسبوك" تشير البيانات إلى أن نحو 83% من المستخدمين في عدة مناطق عانوا من مشكلات في الموقع ومشكلات مع الدخول إلى الخدمة.

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عطل مفاجئ في عمل "فيسبوك" وواتس آب" و"إنستغرام"!
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