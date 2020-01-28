عائلة الامام المفدى السيد علي السيستاني تعلن شفائه التام بعد عمليته الجراحية

أعلنت عائلة المرجع الديني الأعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، شفائه التام بعد العملية التي أجراها بسبب كسرفي الفخد في وقت سابق.

وذكرت قناة "العراقية" شبه الرسمية، في خبر عاجل، أن "عائلة المرجع الأعلى تعلن الشفاء التام للسيد السيستاني من الكسر في الفخذ".

من جانبه، أكد الدكتور عدنان الكلابي رئيس الفريق المعالج للامام المفدى، خلال تصريحات صحفية، "الشفاء التام للمرجع من الكسر في الفخذ".

وكان مصدر طبي في دائرة صحة محافظة النجف، أفاد الخميس (16 كانون الثاني 2020)، بخروج المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، من صالة العمليات وإتمام عمليته بنجاح، بعد تعرضه للكسر في الفخذ.

وغادر سماحته الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، مستشفى الكفيل في محافظة كربلاء، بعد اجراء عملية جراحية له، اثر تعرض فخذه الايسر للكسر.

وشعر الامام المفدى بألم في قدمه اليسرى بعد تعرضه إلى التواء سبب كسراً في ساقه اليسرى، لينقل بعدها إلى مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة كربلاء، لتلقي العلاج المناسب.

وأستمرت العملية الطبية نصف ساعة، برئاسة عدنان الكلابي الاخصائي في جراحة الكسور، واحسان الفرج اخصائي الاخصائي بجراحة العظام والكسور، وايضا الاطباء محمد نعمة الطائي وبرير محمد علي الاسدي، إضافة إلى الطبيب هيثم محمود الاسدي.