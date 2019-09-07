الى اين تتجه امريكا بالعملية السياسية ؟

محمد صادق الهاشمي

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المدخل

هنا البحث باختصار كخلاصة لبحوث عديدة تبحث عن امكانية واليات امريكا لاحداث تغيير جذري في العملية السياسية في العراق واستبدال القوى السياسية الحالية باخرى بناء على خطة امريكا في العراق ضمن انقلاب ابيض او ثورة ملونة .

المقدمة :

امريكا لديها مشروع كبير في العراق والمنطقة ولاجله احتلت العراق وارسلت البوارج والجنود وحاملات الطائرات قبل وخلال وبعد 2003 والى الام و من يتعرف على حقيقة المشروع الامريكي يعرف ويتاكد له لماذا وكيف تعمل امريكا على احداث الانقلاب التدريجي في العراق فان اغلب الدراسات المهمة والتي صدرت عن مراكزدراسات معتبرة , واغلب ماتحدث به المفكرون والسياسيون الاسلاميون هو : ان امريكا لم تات لاحتلالالعراق بهدف انقاذه لانقاذه من صدام ولا حتى تنقلب على المكون الحليف لها(( السنة )) عبر قرون ولم تعط الحكم الى المكون الشيعي من دون ان يكون هذا الامر ضمن حسابات امريكة ستراتجية دقيقة جدا ومن هنا نقول

اولا : اهداف امريكا الاستراتيجية في العراق

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كثيرمن المفكرين والباحثين والمحللين السياسيين يطرحون السوال المحير وهو ان امريكا التي تعمل على محاربة التشيع منذ قرون , وتواجه وتمنع انتشار التشيع الثوري بعد انتصار الثورة الاسلامية في العراق والتي مكنت صدام حسين من قتل الشيعة وتدمير الحوزات العلمية واعدام المراجع ومكنت صدام ان يضرب الحركة الاسلامية في العراق كيف تحولت قناعة امريكا من مواجهة الشيعة في العراق الى ان تسقط صدام حسين وتعزل السنة في العراق وتمنح الشيعة في العراق الحكم ؟

طبعا في مقام الجواب ان امريكا لم تقدم على هذا المشروع الا بعد دراسة عميقة وخلاصتها ((حسب تقرير موسسة راند الامريكية – 3-2-2001) , ان صدام في ضعف وسوف يسقط , وان الشيعة في العراق سوف يحكمون العراق كون ايران داعمة لهم خصوصا بعد ان وجدنا ان الشيعة العراقيين في استعداد مستمر للانقلاب على نظام الحكم الصدامي في العراق , ولانهم عبر قرنمن الزمان يجاهدون لاجل اخذ حقهم السياسي وان امريكا ترى ان تمكن الشيعة من اسقاط صدام فان العراق سوف يتحول الى ايران ثانية فلابد من ان يكون العراق تحت سيطرة الولايات المتحدة الامريكية حتى وان استلزم الامر تمكين الشيعة من الحكم وهم تحت سيطرة امريكا ثم تقوم بتغيير منهجهم وقناعتهم تدريجيا حتى يومنوا بالعلاقات مع الغرب وامريكا والخليج ويكون الهدف المهم والبعيد المدى لامريكا هو جعل نسبة عالية من شيعة العراق يسيرون بركب امريكا بقدر معين على غرار سنة الخليج ,ومن يتابع المخطط الامريكي من عام 2003 الى الان, يجد ان امريكا قد حققت عبر اليات متعددة ومراحل كثيرة الكثير من مخططها والباقي قيد العمل وعبر مراحل .

ثانيا : مراحل المشروع الامريكي في العراق.

مارست امريكا بعد احتلال العراق عام 2003 عدد من المراحل للسير بشيعة العراق والعراق باكمله وبعمليتهم السياسية الى الاهداف التي يريدون واليها يسعون ويخططون وهي :

1- احتلال العراق وفرض السيطرة العسكرية عام 2003 وكانت امريكا واضحة جدا في اهدافها من خلال تطويع العملية السياسية والسياسيين لارادتها نوعا ما وكلما وجدت شيعة العراق يخرجون عن ارادتها كلما ادخلتهم في ظروف قاهرة من القاعدة وداعش .

2- كتابة الدستور العلماني الذي يمنع قيام نظام اسلامي عام 2005وقد تولت امريكا وضع دستور العراق من مرحلتين الاولى هي ((دستور المرحلة الانتقالية ) من عام 2004 الى عام 2005 ,ثم تم تداول كتابة المسودة ثم اقرار الدستور العراقي عام 2005, وكانت بصمات الامريكان في اختيار الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء وكثير من الامور بما فيها المادة (2) التي ينص على علمانية الدستور كل هذه البصمات كان للامريكان دخل فيها بما فيه النظام الفيدرالي .

3- تمكين الاحزاب الشيعية من الحكم فان امريكا بعد ان تمكنت من ان ترسم وتضع وتصمم الدستورالعراقي بطريقة تضمن مصالحها حينها سمحت للاحزاب الشيعة الاسلامية من الحكم الا انها عملت على اضعافهم ومنعت عليهم ان يتمكنوا من بناء الدولة العراقية وشغلتهم بالحروب الاستنزافية للمال والرجال .

4- تضعيف الاحزاب الشيعية حتى لا تتمكن تلك الاحزاب من اقامة دولة قوية وهي مرحلة عملت فيهاامريكا بكل جد لتضعيف الدولة وابقاء الحكم شكليا بيد الشيعة وهو حكم مجرددون أي فاعلية وسيادة واستقلال في القرار .

5- وقعت مع العراقييين معاهدة امنية عام 2008 بموجبها تسمح بقاء القوات الامريكية ومنها .

6- ادخلت داعش الى العراق حتى تتمكن امريكا من ايجاد غطاء دولي لارجاع القوات الامريكية الى العراق تحت غطاء التحالف الدولي .

7- تنمية المشروع المدني في الجنوب والمدن الشيعية وايجاد تيار لاسقاط الاحزاب الاسلامية الشيعية والاسلام السياسي .

8- ادخال البعثيين الى العملية السياسية والغاء قانون (( اجتثاث البعث )) وتحويله الى المسائلة والعدالة, وهو الاخر تم تجميده بنحو ما .

9- تمكنت امريكا من ان توجد داخل التيار الشيعي( الاحزاب الشيعية ) مايلي :

أ‌- تيار شيعي بعثي بثوب جديد.

ب‌- تيار شيعي مدني .

ت‌- تيار شيعي اسلامي مدني .

ث‌- حاربت الشخصيات والاحزاب الثورية الاسلامية الفتح والدعوة والمجلس واضعفت المالكي وشوهت صورت الاسلام الرسالي السياسي .

ج‌- تمكنت من تفكيك البيت الشيعي.

10- نشرت امريكا خلايا شيعية منحرفة مثل (( المهدوية والصرخية والمولوية وجند السماء واليمانية والشيرازية وغيرهم ) وجعلت لهم قاوعد في الجنوب وكلهم ضد الاسلام السياسي وضد ايران .

11- حركت مدينة البصرة والجنوب كرارا ضد الاسلام السياسي وتمكنت من احراق القنصلية الايرانية وان تهتف في بغداد وعموم العراق( ايران بره بره )) و(( يسقط الاسلام السياسي)).

كل هذه الاليات والمراحل التي عملت عليها امريكا وسعت بكل قوة ولين وخداع وترغيب وترهيب كل هذا لاج لان تبلغ امريكا اهدافها في العراق

ثالثا : اهداف امريكا مع شيعة العراق .

كما تناولنا في المقدمة بان امريكا حينما مكنت الشيعة في العراق صوريا وشكليا وقيدتهم في الواقع( من خلال ايجاد الكثير من المشاكل والتحديات لهم ) من ان يقدموا اي انجاز(خدمات وبناء الدولة وترصين الموسسات ) يثبت وجودهم ويبرهن على نجاحهم في العراق حتى لاتنجح تجربة (الاسلام السياسي الشيعي) في العراق وسخرت عليهم التحديات الخارجية ( حزب البعث والقاعدة وداعش ) والتحديات الداخلية( من التدخل الامريكي والخليجي) و شل حركة الاعمار وتحريك الاقلام الماجورة ضدهم ( الحرب الناعمة ) واشاعت الفساد الاداري والمالي كل هذا بهدف ان تخلق تيار شيعي ليبرالي موالي لها في العراق يكون نموذج لشيعة المنطقة سيما ان شيعة المنطقة( الخليج والشام ) يتجهون الى التحرك السياسي لنيل حقوقهم السياسية لذا فان امريكا تريد من الشيعة ان يتحركوا في اطار تجربة حكم سياسي موالي لامريكا وتريد ان تجعل النظام السياسي الشيعي الموالي لامريكا والذي تعمل امريكاعلى ايجاده ان يكون هو النموذج المطبق في الخليج والشام فكانت الاهداف الحقيقية هي من كل هذا هي :

1- الهدف الاول السيطرة العسكرية : نعم امريكا تمكنت من السيطرة العسكرية والامنية والاقتصادية على العراق كونه المركز المهم للتشيع في العراق ( حوزات ومراجع ومراقد واحزاب اسلامية واغلبية شيعية ) وبهذا تحارب اي تشكيل يحل بديلا عن سلطتها مثل الحشد الشعبي .

2- منع ان يكون شيعة العراق جزء من المنظومة الثورية وخط الجمهورية الاسلامية الايرانية ويتم هذا باساليب متعددة من الضغط مع الدفع بالعديد من الاحزاب والشخصيات الشيعية الى ان تبتعد عن النظام السياسي الثوري الايراني .

3- جعل شيعة العراق وحوزة النجف الاشرف بطبيعة خاصة وظروف سياسية غير متاثرة بايران ولو قهرا ومن خلال الضغوط وتحريك الخط العميل داخل العراق .

4- جعل التجربة السياسية في العراق (( بعد تحويلهم الى مسار الخط الليبرالي)) جعلهم مرجعية للتشيع السياسي الليبرالي في العراق والمنطقة بدل ان يكون التشيع الثوري الايراني هو مرجعيتهم لان الخط الثوري الايراني خط متصادم مع الخليج وامريكا

وبهذا يمكن لامريكا ان تشطر التشيع في العالم الى تشيع ليبرالي غربي مهادن ساكت والى تشيع ثوري او تشيع نجفي وتشيع ايراني ( خط ولاية الفقيه )

من هنا وجدنا ان بعض العلماء البارزين يكتبون ويصرحون بان نظام الحكم الذي تدعمه الحوزة في النجف هو الاسلام المدني وهذا ما صرح به منير الخباز, والسيد جواد الخوئي وكثيرون ,وايضا تستضيف العتبة الحسينية موتمر للاكاديميين( بتاريخ 3-7-2017) من التيار المدني ويقرالبيان الختامي للموتمر: بان يكون نظام الحكم في العراق مدنيا .

رابعا : النتيجة الاستراتيجية لامريكا .

من يتابع بدقة الخطوات التي تقوم بها امريكا الان يجد ان امريكا حققت اغلب اهدافها (( المرحلية والاستراتيجية في العراق )) واهم ما انجزته :

1- اوجدت تيار علماني ليبرالي مدني داخل الحوزة العملية .

2- اوجدت نوع من الشرخ بين الشعب العراقي وبعض الاحزاب الشيعية مع الاسلامي السياسي .

3- اوجدت بعض الاحزاب التي ترفع شعار المدنية.

4- عملت على تفكيك البيت الشيعي.

5- منعت ان يتمكن الشيعة في العراق من بناء الدولة العراقية.

6- جعلت الحكومة العراقية تومن باقامة علاقات مهمة مع الخليج والمحور العربي ضمن اتفاقات ومذكرات تفاهم .

7- جعلت عدد كبير من ضباط الموسسات الامنية يسيرون ضمن المنهج الامريكي .

8- تمكنت من استعادة موقعها في العراق عسكريا وهي تقيم قواعد متعددة في العراق .

9- اضعفت امريكا الاحزاب الاسلامية الشيعية كحزب الدعوة والمجلس الاعلى .

10- حاصرت الحشد الشعبي بقرارات صارمة منها (( الامر الديواني)) ومنها الضربات المتكررة من القواعد الامريكية ضد معكسرات الحشد .واوقعت الحكومة العراقية تحت ظروف قاهرة لاتسمح لهم بالدفاع عن الحشد الشعبي او الاعتراض على الضربات التي يتعرضون لها .

11- ارجعت الكثير من البعثيين الى الحكم وغيرت العديد من السياسات والقرارات لصالحهم .

12- ضغطت على الحكومة العراقية حتى تمنح مسعود البرزاني الكثير من الصلاحيات .

13- ضغطت على الحكومة العراقية حتى تكون الكثير من الخطوات الاقتصادية تصب في صالح امريكا ومنها خط انبوب النفط بين العراق والاردن .

14- ضغطت على الحكومة لاخراج الحشد الشعبي من سهل نينوى .

15- جعلت الاقبال على الانتخابات يتراجع ففي عام 2005 كانت الانتخابات تشهد الاقبال فيها نسبة 70 % وفي انتخابات عام 2010 تشهد نسبة الاقبال 60 % وفي عام 2017 تشهد نسبة الاقبال 40% وربما مستقبلا تشهد نسبة الاقبال اقل وهذات دليل على ان امريكا فككت بين الشعب والاحزاب الاسلامية وهذا هو الانقلاب الهادي الابيض والمخملي والبارد الناعم ضد الاسلام الساسي .

وسوف تستمر امريكا في الطبخ الهادي والتغيير السياسي الهادي والناعم والتدريجي حتى تتمكن من تهميش دور الاحزاب الاسلامية من وجودها في العملية السياسية وتاتي بالطبقة السياسية التي تناسب اهدافها وتتطابق مع رويتها في العراق.