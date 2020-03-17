ظروف تكليف الزرفي

قاسم آل ماضي

هناك خلاف جرى بين الكتل يوم الاثنين واستمر الى الليل بين من يريد المرشح ان يكون نعيم السهيل وبين من يريد عدنان الزرفي وبما ان عدنان الزرفي مقرب من السفارة الامريكية وهو من قاد التظاهرات الاخيرة وهو جوكر نجفي وعلماني ويمتلك جنسية بريطانية لذا تم تكليفه, ولكن حسب المصادر ان اغلب الكتل الشيعية التي ايدته هي التي ارسلت ممثليها الى توقيع التنصيب وهم 1/ سائرون كل من محمد الغزي - وعلاء الربيعي - وناجي ادريس السعيدي - محمد الغزي 2/ القانون كل من عالية نصيف 3/ الفتح حنين قدو 4/ الحكمة – حسن فدعم 5/ ارادة – حسين عرب 6/ اتحاد القوى (( جماعة الحلبوسي )) محمد تميم 7/ مستقل – يوسف الكلابي 8/ النصر- صادق مدلول

وقيل المعترضون هم 1/ بدر 2/ العصائب

وهنا ملاحظات وهي

أ‌- موقف الشيعة

ب‌- هنا عدد من الاراء وهي :

اولا / هل ان هولاء النواب الذين حضروا يمثلون كتلهم وهو الاقرب لانه من البعيد ان يحضر هولاء وهم غير مسموح لهم من قبل روساء كتلهم لذا كان هذا الحضور للاعضاء في الاحزاب والنواب من الكتل في حفل تنصيب الزرفي , فيكون الاحزاب التي تويد الزرفي هي من الشيعة ( سائرون – الحكمة – القانون – بعض الفتح باستثناء ((عطاء- وبدر والعصائب)) - والنصر - وارادة ) والذين يعارضون هم (بدر – العصائب - وعطاء- بعض القانون ) .

ثانيا / لكن هناك راي ثاني يقول ان حضور هذه الشخصيات لايمثل الا رايهم الخاص .

ثالثا / وهناك راي ثالث يقول ان الاحزاب كانت فيما بينها اختلافات كبيرة وخصوصا الفتح لذا بعضهم حضر وبعضهم رفض وبالنتيجة سوف تتضح المواقف الكليه لاحقا في موعد تمرير كابينة ازرفي , و الموكد ان الاحزاب مختلفة حتى في داخلها والقوى مشتتة ومتفرقه ولا يوجد سيطرة عليها حتى من قادة الاحزاب

رابعا / والراي الرابع يقول هولاء الذين حضروا كان حضورهم بضغط من السفارة الامريكية وهو راي راجح ويعضده الدليل

ت‌- موقف السنة ( اتحاد القوى) بعد ان عقد الحلبوسي ليلة التكليف اتفاقات مع الحلبوسي ومع الكرد فهم مع الزرفي .

ث‌- موقف الكرد مع الزرفي وفق اتفاقات خاصة عقدت عشية التوقيع في قصر برهم صالح.

وان السبب الذي جعل الاحزاب السنية وهم اتحاد القوى والكرد يوافقون على تكليف الزرفي كونه عقد مع الكرد في مكتب برهم صالح ومع السنة اتفاقات تضمنت عشر نقاط وهي 1/ ان يتم الاعداد الى الانتخابات المبكرة 2/ عدم التدخل في تكليف الوزراء من قبله وترك الخيار الى المكون السني والكردي 3/ ان لايسمح بان يستمر السلاح خارج الدولة 4/ ان لايتم التعرض الى القواعد الامريكية كون العراق بحاجة لها 5/ تفعيل المادة 140 الخاصة بالاراضي المتنازع عليها 6/ الحفاظ على اتفاقات الكرد مع عادل عبد المهدي 7/ تلبية مطالب المتظاهرين 8/ منح النازحين السنة حقوقهم واعادة اعمار مدنهم 9/ حفظ الامن وتطبيق القانون عودة المهجرين الى مدنهم ومنع التعرض الى القواعد الامريكية الحليفة .

وفق هذه الاتفاقات تم موافقة السنة والكرد علما ان المصادر توكد ان السنة والكرد قبل اسبوعين ومن حين سقوط حكومة محمد توفيق علاوي اجروا مباحثات في السفارة الامريكية بحضور برهم صالح لاجل تكليف واحد من ثلاث وهم مصطفى الكاظمي او عدنان الزرفي اونعيم السهيل وفي مقابلة مع محمود المشهداني قبل تكليف الزرفي باسبوع اكد ان راي السنة مع الزرفي والكاظمي

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