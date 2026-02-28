الطيران المدني تعلن تمديد غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات لمدة 24 ساعة

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، عن تمديد غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد لمدة (24) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من هذا اليوم ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم غد، وذلك بشكل مؤقت واحترازي، فقد ذكرت سلطة الطيران في بيانها، إنها "قررت غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد لمدة (24) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من هذا اليوم ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم غد وذلك بشكل مؤقت واحترازي".

كذلك أوضحت، أن "هذا الإجراء يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني وفي ضوء تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية في المنطقة وبناءً على مراجعة شاملة للمعطيات ذات الصلة على أن تتم إعادة تقييم القرار وفقاً لما يستجد من تطورات". كما لفتت إلى، أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات تصدر بهذا الشأن تباعاً".