ممثل العراق بمجلس الأمن: أمن سجون داعش ليس شأناً محلياً

اعتبر ممثل العراق في مجلس الأمن، الخميس، أن أمن سجون داعش الارهابي ليس شأناً محلياً، فيما لفت الى استقرار سوريا ركيزة أساسية لأمن العراق والمنطقة.

وقال نائب الممثل الدائم محمد صاحب وفق وكالة الأنباء العراقية، "العراق يتابع باهتمام بالغ التطورات الميدانية والسياسية في سوريا، واستقرار سوريا ركيزة أساسية لأمن العراق والمنطقة".

وأضاف "العراق يرحب بالتوصل إلى التفاهم المشترك بين الحكومة السورية وقسد بشأن مستقبل محافظة الحسكة والدمج الكامل للقوات والمؤسسات"، مردفا "ما يثير قلقنا العميق هو الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين، ووضع مراكز احتجاز معتقلي داعش الإرهابي ومستقبل مخيم الهول".

ولفت الى ان "أمن سجون داعش ليس شأناً محلياً بل هو مسؤولية دولية وأمن قومي للعراق"، معتبقرا أن "أي تراخٍ في السيطرة على السجون يمنح تنظيم داعش فرصة لإعادة صفوفه".

وشدد على أن "مخيم الهول أصبح تهديداً استراتيجياً يلوح في الأفق"، مضيفا "انهيار سجن الشدادي الذي يضم عناصر إرهابية خطيرة وقيادات متشددة، كشف عن هشاشة المنظومة الأمنية بالكامل".

وتابع "مع قرب المسافة بين سجن الشدادي ومخيم الهول، قد يتحول إلى شرارة تشعل المخيم بأكمله"، مؤكدا أن "العراق اتخذ قراراً استراتيجياً بالتنسيق مع التحالف الدولي يقضي بتسلم العراق للإرهابيين المعتقلين في السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، هذا القرار يأتي كخطوة استباقية لمنع انتشار الإرهابيين الذين يصنفون ضمن قيادات الصنف الأول في العصابات الإرهابية".