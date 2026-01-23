مبعوث الرئيس الامريكي لسوريا يشيد باسهامات العراق في تعزيز الاستقرار بالمنطقة،

اشاد مبعوث الرئيس الامريكي الخاص لسوريا توماس باراك، باسهامات العراق في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، ووصفها بانها "لاغنى عنها".

وقال باراك في تدوينة على منصة /إكس/ : "يشرفنا كثيرًا أن نتقدم بالشكر إلى الحكومة العراقية على قيادتها الاستثنائية ضمن التحالف الدولي لهزيمة داعش، وعلى استعدادها الثابت للمساعدة في حماية المجتمع الدولي من التهديد المستمر الذي يشكله معتقلو داعش".

وأضاف:" ان اسهامات العراق الحيوية في تعزيز الاستقرار في سوريا وفي عموم المنطقة الأوسع لا غنى عنها، فهي تعكس التزامًا عميقًا بالأمن الجماعي، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا ووحدةً لجميع جيراننا المشتركين".