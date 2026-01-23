رئيس الجمهورية والسامرائي يؤكدان اهمية تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسارات الحوار الوطني

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس تحالف /عزم/ مثنى السامرائي، اهمية تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسارات الحوار الوطني.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية :" ان الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الخميس ببغداد، رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا السياسية والوطنية ومستجدات الاوضاع ".

واكد رئيس الجمهورية اهمية تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسارات الحوار الوطني، بما يسهم في تعضيد العمل الديمقراطي واكمال الاستحقاقات الدستورية والمضي في تشكيل حكومة وطنية هدفها خدمة مصالح المواطنين.

وشدد الجانبان على ضرورة ترسيخ اسس التعاون بين القوى السياسية ودعم الجهود الرامية الى مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية الشاملة.