ميري : حدودنا مع سوريا هي الافضل تحصينا في الحدود العراقية

اكد رئيس دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري :" ان حدودنا مع سوريا هي الافضل تحصينا في الحدود العراقية ".

وقال ميري في بيان:" ان التحصينات الحدودية مع سوريا لم تكن وليدة الماضي القريب ، انما تم انشاؤها قبل سنوات نتيجة قراءة دقيقة للمستقبل من قبل الحكومة ، نحصد ثمارها اليوم.. وحدودنا مع سوريا هي الافضل تحصينا في الحدود العراقية ".

واضاف :" ان وزير الداخلية كان سخياً جدا في دعم قوات الحدود طيلة السنوات الثلاث الماضية ، وكان يهتم بدعمها بشكل لافت للنظر "