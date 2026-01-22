الأخبار

النزاهة تدعو إلى اعتماد خطط طارئة لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل


دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، إلى قيام وزارة النفط باعتماد خططٍ طارئةٍ؛ لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل والحفاظ على الأسعار، خصوصاً أثناء أوقات زيادة الطلب عليه.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فريق دائرة الوقاية، الذي قام بزياراتٍ إلى وزارة النفط والتقى وكيل الوزير لشؤون الغاز، فضلاً عن زيارة شركة خطوط الأنابيب والشركة العامَّة لتعبئة وخدمات الغاز؛ بغية الوقوف على أسباب أزمة تجهيز أسطوانات الغاز السائل وارتفاع أسعارها، أكَّد ضرورة لجوء الوزارة إلى توفير بدائل فوريَّةٍ عبر تخصيص الحوضيَّات؛ لنقل منتوج الغاز من مُستودعات الجنوب إلى محطات التعبئة والمعامل الحكوميَّة والأهليَّة في بغداد والمُحافظات مُباشرة"، لافتاً إلى "عدم وجود ناقلٍ بديلٍ للتعامل وقت الأزمات عند أيّ توقُّفٍ لأنابيب نقل الغاز".

واشارت الهيئة، وفي تقريرٍ لها إلى "محدوديَّة طاقة النقل لدى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة، وقدم السيَّارات الحوضية العائدة لها، الأمر الذي يُؤدّي إلى عدم قدرتها على تغطية محاور الاستهلاك كافة، واللجوء إلى استخدام السيَّارات الحوضيَّة لتأمين متطلبات المعامل؛ بالرغم من أنَّها مُخصّصة لتعزيز الكميَّات المُجهّزة"، داعيةً إلى "إيجاد خططٍ مُستقبليَّةٍ تتضمَّن زيادة الطاقة الخزنيَّة في المُستودعات والمعامل؛ للتعامل مع الحالات الطارئة، وزيادة الاستهلاك، لا سيما في الأجواء الباردة وانقطاع التيار الكهربائيّ لمدةٍ طويلةٍ".

وأوصى التقرير "بدراسة إمكانيَّة إنشاء أنبوبٍ مُوازٍ أو بديلٍ استراتيجيٍّ؛ لضمان استمراريَّة الإمدادات في حال تعطُّل المسار الرئيس"، مُبيّناً أنَّ "شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة تقوم بعمليَّة نقل الغاز السائل من شركة غاز الجنوب إلى محافظة بغداد عبر أنابيب خاصَّة مُمتدَّةٍ من الجنوب للشمال، وإيصاله لاحقاً إلى المُستودعات ومعامل التعبئة التابعة للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز عبر الأنبوب الناقل أو السيَّارات الحوضيَّة"، مُنوّهاً الى "تصدير الغاز الفائض عن الحاجة إلى خارج العراق بواسطة البواخر".

وتطرَّق التقرير إلى معامل تعبئة الغاز الحكوميَّة والأهليَّة البالغ عددها (306) معملاً في عموم العراق، منها (48) معملاً في بغداد، تمَّ من خلالها تعبئة أكثر من( 1.040.000) مليون أسطوانة غازٍ من قبل الشركة العامَّة لتعبئة وخدمات الغاز للمُدَّة من (2/1/2026- 8/1/2026)، فيما بلغ عدد وكلاء التجهيز (7840) وكيلاً في بغداد والمحافظات، مُوضحاً أنَّ مبيعات الغاز السائل شهدت نمواً في المبيعات بنسبة (26%) في عامي 2024 و 2025".

التقرير، اقترح "قيام وزارة النفط بحثّ شركة توزيع المنتجات النفطيَّة على تحديث أسطول النقل البريّ بسيَّاراتٍ ذات حمولةٍ وأعدادٍ تتناسب مع حجم الاستهلاك المُتنامي؛ لاستيفاء متطلبات النقل المُستقبليّ وتلافي أيّ خللٍ قد يرافق عمليَّة نقل الكميَّات المطلوبة"، مُؤكّداً أنَّ "الفريق رصد قيام الباعة المُتجوّلين بتخزين الأسطوانات وعرقلة إنسيابيَّتها؛ لغرض رفع أسعارها والتربُّح غير المشروع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ همام حمودي: التحديات تستوجب التوافق بروحية وطنية لتسريع إكمال الاستحقاقات
رئيس تحالف العزم يبحث مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني الاستحقاقات الدستورية
رئيس أركان الجيش يصل سنجار لمتابعة التطوّرات الأمنيّة على الحدود مع سوريا
قتلها وقص ضفيرتها.. كرديات العراق يتضامن مع مقاتلة كردية عبر تضفير الشعر
تنويه جديد من وزارة التجارة بشأن "الحصة التموينية"
القضاء الأعلى يحذر من منتحلي صفة موظفي مكتب رئيس المجلس وينبه الى اتصالات مشبوهة
النزاهة تدعو إلى اعتماد خطط طارئة لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل
الهجرة بالأرقام: 68 ألف نازح متبقٍ في مخيمات الإقليم والملف يقترب من الحسم
مسلحون يغتالون سائق تك تك في منطقة الكرادة
الحشد الشعبي يكثف انتشاره على حدود سوريا لمنع "أي تسلل" للارهابيين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك