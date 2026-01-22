الهجرة بالأرقام: 68 ألف نازح متبقٍ في مخيمات الإقليم والملف يقترب من الحسم

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، عن انحسار ملحوظ في أعداد النازحين القاطنين في مخيمات إقليم كردستان، مؤكدة أن هذا التراجع يعكس تقدما ملموسا في مسار العودة الطوعية، ويشير إلى قرب إغلاق ملف النزوح في البلاد بعد اعتماد سياسات ذات أبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير إن ملف النزوح يسير باتجاه الإغلاق، لافتا إلى أن الوزارة حققت تقدما جيدا ضمن البرنامج الحكومي، لاسيما في ما يتعلق بعودة النازحين من إقليم كردستان، إذ تشهد أعدادهم انخفاضا واضحا، على الرغم من بطء وتيرة العودة، إلا أنها مستمرة وفاعلة خلال العام الماضي.

وأضاف أن عدد الأسر النازحة المسجلة حاليا ضمن قاعدة بيانات وزارة الهجرة والمهجرين في مخيمات إقليم كردستان يبلغ نحو 20 ألف أسرة، بواقع 68 ألف فرد، مبينا أن الوزارة اعتمدت سياسات شاملة تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، تمهيدا لإغلاق ملف النزوح بشكل كامل من دون تحديد سقف زمني نهائي لذلك.

وأكد جهاكير أن الوزارة تمكنت من تجاوز نسبة كبيرة من العقبات التي كانت تعيق عودة النازحين، بعد إعادة آلاف الأسر إلى مناطق سكناهم الأصلية ومتابعة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بعد العودة، فضلا عن اندماج عدد آخر من النازحين في المجتمعات التي استقروا فيها خلال مدة النزوح نتيجة ارتباطهم الاجتماعي والاقتصادي بتلك المناطق، ما يعد مؤشرا إيجابيا إضافيا على انحسار ملف النزوح.

وتوقع جهاكير أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا أكبر في العودة الطوعية تزامنا مع اقتراب العطلة الربيعية للمدارس، مشيرا إلى أن ارتباط العديد من الأسر بالجانب التعليمي لأبنائهم أسهم في تأجيل عودتهم، على أن تستأنف بشكل أوسع بعد انتهاء امتحانات نصف السنة وبدء العطلة، بما يدعم جهود الوزارة في إغلاق ملف النزوح نهائيا.