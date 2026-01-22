مسلحون يغتالون سائق تك تك في منطقة الكرادة

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، باغتيال سائق دراجة نارية نوع “تك تك” في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني يستقل دراجة “تك تك” قرب مطعم غزالة، في الطريق الرابط بين منطقتي الكرادة وكم سارة، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "المجنى عليه من مواليد عام 1999، مشيراً إلى أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وتمكنت من اعتقال اثنين من المنفذين، ليتبين لاحقاً أن الجناة من أقارب المجنى عليه (أولاد عم)".

وبيّن أن "المتهمين جرى نقلهم إلى مركز الشرطة المختص لغرض إجراء التحقيقات، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافعها".