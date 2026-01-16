رئيس الجمهورية يعزي بوفاة شقيق المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني

قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تعازيه الحارة إلى مقام المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)، بوفاة شقيقه اية الله السيد هادي السيستاني.

وفي برقية تعزية وجهها إلى المرجع الأعلى، أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه البالغ لرحيل آية الله السيد هادي السيستاني (قدس سره)، وجاء في نص البرقية: "لقد كرس الراحل الكبير جل حياته في خدمة الدين والعلم، فتلقى الدروس على جهابذة المراجع العظام، ومن علمه الثر نهل كبار الأعلام، فترك بصمة علمية راسخة في الأوساط الحوزوية". وابتهل الرئيس رشيد إلى الباري عز وجل أن يلهم سماحة المرجع الأعلى وأهل بيته الكرام الصبر والسلوان.