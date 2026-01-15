الحشد الشعبي ينشر كمائن ومفارز امنية على طريق استراتيجي في غربي الرمادي

افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار، الخميس، بنشر كمائن وسيطرات امنية على طريق استراتيجي غربي مدينة الرمادي لدواع امنية .

وقال المصدر ان "قوات من الحشد الشعبي شرعت بنشر كمائن وسيطرات امنية ومفارز ثابتة ومتحركة على الطريق الصحراوي الرابط بين قضاء الرمادي باتجاه صلاح الدين ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد برصد تحركات لعناصر التنظيم الاجرامي في تلك المناطق".

واضاف ان "قوات الحشد الشعبي المنتشرة في مناطق صحراء الانبار الغربية كثفت من تواجدها في نقاط التفتيش المنتشرة باتجاه مراكز المدن ، مبينا ان" الهدف من هذه الاجراءات للحيلولة دون وقوع اي خرق امني".

يشار الى ان "مسؤولين وقيادات امنية اكدت في وقت سابق عن وجود بقايا لخلايا ارهابي داعش في مناطق صحراء الانبار الغربية على شكل مجاميع صغيرة".