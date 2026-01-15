آلاف الزائرين يحيون ليلة الجمعة الاخيرة من رجب في كربلاء

احيى آلاف الزائرين القادمين إلى مدينة كربلاء المقدسة ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رجب الاصب عند مرقدي الامام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليها السلام).

وشهدت المدينة توافد أعداد كبيرة من الزائرين لإحياء هذه الليلة، التي تأتي بالتزامن مع ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، إذ يُحيي الزائرون هذه المناسبة الأليمة بالزيارة والدعاء.

وتستقبل مدينة كربلاء الزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه لزيارة المرقدين الطاهرين، ليجسّدوا مظهرًا من مظاهر الولاء لأهل البيت (عليهم السلام).

وأعدّت ادارة العتبتين المقدّستين خطّةً متكاملةً لتلبية احتياجات الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.