الأخبار

قائد عمليات بغداد يعلن نجاح الخطة المرسومة لتأمين الزيارة الرجبية


اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي نجاح الخطة الامنية المرسومة لتأمين الزيارة الرجبية.

وقال التميمي في بيان :" على مدار ايام متواصلة ، وبجهود امنية وخدمية معززة بجهد استخباري كبير والتزام عالي المستوى بتنفيذ الخطط المرسومة، تمكنت الاجهزة الامنية من تأمين ذكرى استشهاد الامام موس بن جعفر الكاظم "عليه السلام" في العاصمة بغداد وكذلك في جميع الطرق والمحاور التي سلكها الزائرون من جميع محافظات البلاد، لاحياء هذه الذكرى الخالدة في ضمير الانسانية".

وتقدم بالشكر والتقدير لجميع من أسهم في إنجاح هذه الزيارة المليونية الحاشدة َمن الوزارات والمؤسسات الحكومية الساندة والأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة وهيئآت المواكب والشعائر الحسينية ، كما اثنى على التعاون الكبير مع الاجهزة الامنية والخدمات التي قدمها الاهالي للحشود الزائرة، مشيرا الى :" ان منتسبي القوات الامنية بذلوا جهوداً كبيرة تستحق الثناء في الحفاظ على امن وسلامة الجموع المؤمنة"

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
