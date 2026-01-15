قائد عمليات بغداد يعلن نجاح الخطة المرسومة لتأمين الزيارة الرجبية

اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي نجاح الخطة الامنية المرسومة لتأمين الزيارة الرجبية.

وقال التميمي في بيان :" على مدار ايام متواصلة ، وبجهود امنية وخدمية معززة بجهد استخباري كبير والتزام عالي المستوى بتنفيذ الخطط المرسومة، تمكنت الاجهزة الامنية من تأمين ذكرى استشهاد الامام موس بن جعفر الكاظم "عليه السلام" في العاصمة بغداد وكذلك في جميع الطرق والمحاور التي سلكها الزائرون من جميع محافظات البلاد، لاحياء هذه الذكرى الخالدة في ضمير الانسانية".

وتقدم بالشكر والتقدير لجميع من أسهم في إنجاح هذه الزيارة المليونية الحاشدة َمن الوزارات والمؤسسات الحكومية الساندة والأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة وهيئآت المواكب والشعائر الحسينية ، كما اثنى على التعاون الكبير مع الاجهزة الامنية والخدمات التي قدمها الاهالي للحشود الزائرة، مشيرا الى :" ان منتسبي القوات الامنية بذلوا جهوداً كبيرة تستحق الثناء في الحفاظ على امن وسلامة الجموع المؤمنة"