أول رتل أمريكي يغادر قاعدة عين الأسد بالأنبار بـ2026.. مؤشرات على انسحاب جزئي

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس ( 1 كانون الثاني 2026 )، عن تحرك أول رتل من قاعدة عين الأسد غرب الأنبار، في مؤشر على بداية انسحاب جزئي للقوات الأمريكية من العراق.

وقال المصدر ، إن "عشرات الشاحنات الكبيرة تحركت صباح اليوم من قاعدة عين الأسد باتجاه الطريق السريع، وسط إجراءات أمنية مشددة ومرافقة أكثر من طائرة أباتشي"، لافتا إلى أنه "لا يعرف وجهة الرتل بدقة، سواء كانت باتجاه قاعدة الحرير في أربيل أو إحدى المعابر مع سوريا باتجاه قواعدها في الحسكة".

وأشار المصدر إلى أن "هذا الرتل هو الأول خلال عام 2026، وربما يشكل مؤشرا جديدا على انسحاب جزئي للقوات الأمريكية، التي يتوقع أن تنهي تواجدها في هذه القاعدة خلال الأشهر القادمة".

ويأتي هذا التطوّر في إطار اتّفاق بغداد وواشنطن على إنهاء مهمة التّحالف الدّولي في العراق، الذي ثُبّت عبر عمل "اللجنة العسكريّة العليا" والبيان المشترك الصادر في أيلول 2024، حيث اتّفق الجانبان على وضع جدولٍ زمنيّ لتقليص الوجود العسكري للتّحالف وتحويله إلى شراكة أمنيّة ثنائيّة، مع خفض عديد القوّات تدريجيًّا وإعادة انتشار جزءٍ منها في إقليم كردستان، وتسليم مواقع عسكريّة من بينها قاعدة عين الأسد إلى السّلطات العراقيّة خلال عامَي 2025 و2026.