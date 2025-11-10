رئيس الجمهورية: المشاركة الفعالة والواسعة في الانتخابات هي طريقنا الوحيد لتصحيح الأخطاء

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين (10 تشرين الثاني 2025)، أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة جديدة ومهمة في مسار ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية يمثل تأكيداً على الالتزام بالحياة السياسية الدستورية الديمقراطية.

وقال الرئيس رشيد في كلمة له بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية بدورتها السادسة إن "شعبنا أثبت أنه جدير بمواصلة إنجازاته الحضارية، وقدم نموذجاً ديمقراطياً في التعايش بين مختلف مكوناته"، مشدداً على أن "المشاركة الفعالة والواسعة في الانتخابات هي الطريق الوحيد لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وتطوير النظام السياسي".

وأضاف أن "الانتخاب حق وواجب وطني، وقد عملت رئاسة الجمهورية على دعم جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذا الاستحقاق"، داعياً الناخبين إلى "النظر بواقعية وصدق وأمانة عند اختيار المرشحين لعضوية مجلس النواب، الذين سيكونون العين الساهرة على حماية حقوق الشعب ومصالحه".

وأكد رئيس الجمهورية "العمل على دعم مجلس النواب القادم في تشريع القوانين المهمة التي تفعل مواد الدستور، لاستكمال البناء المؤسسي للدولة".