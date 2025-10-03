وزارة الداخلية: اجراءات امنية وملاحقات للمتجاوزين على الذات الإلهية أو المقدسات أو الرموز الدينية

أكدت وزارة الداخلية، عدم التسامح مع أي تجاوز على الذات الإلهية أو المقدسات أو الرموز الدينية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة عباس البهادلي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة، وبالتعاون مع القضاء العراقي، تتعامل بجدية مع أي إساءة أو تجاوز على الذات الإلهية والمقدسات والرموز الدينية، مشيراً إلى أن "لجنة خاصة شكلت لرصد مثل هذه المخالفات التي لا تتناسب مع عادات وأعراف وقيم المجتمع العراقي المتنوع".

وتابع، أن "اللجنة ترفع تقاريرها إلى القضاء، وهو الجهة المخولة بتحديد العقوبات وفق "القانون"، لافتاً إلى أن "كل من يقوم بمثل هذه الأفعال يواجه المحاسبة والعقوبة الشديدة، ولن يكون هناك أي تسامح أو تهاون تجاهها".

كما لفت البهادلي إلى أن وزارة الداخلية، وبجهود لجانها وبالتعاون الكامل مع القضاء، تمكنت من تقويض الكثير من حالات الإسفاف والفوضى التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أن "الإجراءات الصارمة كان لها أثر كبير في كبح هذه الظواهر"، مشدداً على مواصلة محاسبة كل من يسيء استخدام الفضاء الإلكتروني أو يحاول الإخلال بالحياء والآداب العامة".