الأمن الوطني يطلق أول مساعد افتراضي مختص بالأمن السيبراني

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة "أمان بوت"، أول مساعد افتراضي ذكي مختص بالأمن السيبراني في العراق، بنسخته التجريبية، إذ ذكر المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم للوكالة الرسمية، إن "جهاز اﻷمن الوطني أطلق خدمة "أمان بوت"، أول مساعد افتراضي ذكي مختص بالأمن السيبراني في العراق، بنسخته التجريبية".

كما أوضح الحاكم ،أن "الخدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم استشارات فورية ونصائح عملية لحماية الحسابات والأجهزة من محاولات الاحتيال والاختراق، وتوجيه المواطنين للتعامل مع الروابط والرسائل المشبوهة بلغة مبسطة وسهلة".

واضاف، أن "إطلاق أمان بوت يمثل خطوة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع العراقي وتحصينه من المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي"، مؤكداً أن "الخدمة ستكون متاحة مجاناً للجمهور، ضمن استراتيجية الجهاز لبناء مجتمع سيبراني واعٍ وآمن".