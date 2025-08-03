مكتب المرجع السيستاني يرفض وضع صور المرجع الأعلى من قبل جهات سياسية ويدعو الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة

/دعا مكتب المرجع السيستاني إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد من يضع صور ولافتات المرجع الأعلى من قبل بعض الجهات السياسية .

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن المكتب هذا نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) حول نشر صوره في الأماكن العامة.

٣-آب-٢٠٢٥

بسم الله الرحمن الرحيم

لوحظ أن بعض الجهات السياسية والخدمية تقوم بوضع صور سماحة السيد (دام ظله) على لافتاتها وملصقاتها التي ترفعها في الأماكن العامة ولا سيما في طريق المشاة لزيارة الامام الحسين (عليه السلام) . وإذ نؤكد مرة أخرى على رفض هذا التصرف نرجو من الجميع الاجتناب عن مثله ونطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراء المناسب بهذا الصدد