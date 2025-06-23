العراق يعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين (23 حزيران 2025)، عن عطلة رسمية يوم الخميس القادم بمناسبة الأول من محرم الحرام ورأس السنة الهجرية.

وذكرت الأمانة العامة في بيان أن "يوم الخميس الموافق 26 حزيران 2025" عطلة رسمية في المؤسسات الحكومية كافة"، تزامنًا مع الأول من شهر محرم الحرام، وحلول رأس السنة الهجرية.

وأضافت أن "دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة، وجّهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، باتخاذ ما يلزم والعمل بموجب هذا التوجيه".