العراق يقدّم شكوى إلى مجلس الأمن ضد الكيان الإسرائيلي

قدمت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد خروقات الكيان الإسرائيلي، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "جمهورية العراق، قدّمت يوم الجمعة الموافق 13 حزيران 2025، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة".

كما أكدت الشكوى، أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتجاوزاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

فيما طالب العراق، وفق البيان، "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واستخدام صلاحياته لردع الكيان الإسرائيلي ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".