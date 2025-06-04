تظاهرة أمام الخارجية لإطلاق سراح 5 شبان عراقيين موقوفين في السعودية

تظاهر عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، أمام وزارة الخارجية بمنطقة الصالحية وسط بغداد، لإطلاق سراح 5 شبان عراقيين موقوفين في السعودية على خلفية رفع صور الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه

وقال مصدر صحفي إن عددا من المواطنين وذوي المعتقلين، تظاهروا اليوم أمام مبنى وزارة الخارجية العراقية في بغداد على خلفية اعتقال 5 شبان عراقيين في السعودية قبل 9 أشهر، بعد رفعهم صورا للأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في يوم استشهاده.

وأضاف المصدر أن المتظاهرين ناشدوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للتدخل وإطلاق سراحهم.