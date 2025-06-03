مصدر مقرب من المرجعية يوضح طبيعة ماحدث في مكتب السيد السيستاني في سوريا

اعلن مصدر مقرب من مكتب المرجعية الدينية في النجف عدم وجود ممثل للمرجع الاعلى السيد السيستاني في سوريا ، مؤكدا انه :"غادر من في المكتب مع التغيير السياسي والامني الذي حصل في هذا البلد.ولا وجود لأي ممثل، مع استمرار المكتب بتقديم المساعدات".

واوضح المصدر ، على خلفية الاعتداء على مكتب المرجع الاعلى في سوريا :" ان ما حصل هو دخول قوة مسلحة اثناء توزيع المساعدات للمستحقين والمعوزين، ما اثار الرعب والهلع بين الموجودين، ثم انسحبت القوة بعد اثارة تخريب في المكان ومصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة