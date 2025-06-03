الأخبار

ضبط اجهزة مخصصة للغش في الامتحانات في اربيل


اعلنت مديرية اسايش اربيل ضبط اجهزة "بلوتوث" مخصصة للغش في الامتحانات.

وذكرت المديرية في بيان انه ، بالتنسيق مع وزارة تربية حكومة اقليم كردستان، وبعد متابعة وتحريات دقيقة من قبل فرق الاسايش المختصة، تم ضبط عدد من اجهزة البلوتوث المخصصة للغش في الامتحانات.

واوضح انه ، تم التعرف على هوية احد المتهمين واعتقاله من قبل مديرية اسايش اربيل، بعد استحصال الموافقة القانونية من قاضي التحقيق ، وقد ثبت ان المتهم قام بتهريب هذه الاجهزة من بغداد الى اربيل بهدف بيعها للطلبة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر مقرب من المرجعية يوضح طبيعة ماحدث في مكتب السيد السيستاني في سوريا
اخماد حريق داخل مطعم للاكلات السريعة في متنزه الزوراء
مجاميع الجولاني الارهابية تهاجم مكتب المرجع السيد "السيستاني" بمنطقة السيد زينب عليها السلام في سوريا
ضبط اجهزة مخصصة للغش في الامتحانات في اربيل
حركة التغيير الكوردستانية : الحزب الديمقراطي يغرق بالفساد ويخطف مؤسسات الإقليم
مجلس النجف يعطل الدوام الخميس بمناسبة زيارة عرفة
العراق وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه وتسهيل منح الإقامة
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص الطاقة الكهربائية
الكمارك تعلن بدء العمل بقوائم الأسعار الكمركية الجديدة
النزاهة: السجن 15 سنة لمدير مكتب فرع مصرف أهلي في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك