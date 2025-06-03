ضبط اجهزة مخصصة للغش في الامتحانات في اربيل

اعلنت مديرية اسايش اربيل ضبط اجهزة "بلوتوث" مخصصة للغش في الامتحانات.

وذكرت المديرية في بيان انه ، بالتنسيق مع وزارة تربية حكومة اقليم كردستان، وبعد متابعة وتحريات دقيقة من قبل فرق الاسايش المختصة، تم ضبط عدد من اجهزة البلوتوث المخصصة للغش في الامتحانات.

واوضح انه ، تم التعرف على هوية احد المتهمين واعتقاله من قبل مديرية اسايش اربيل، بعد استحصال الموافقة القانونية من قاضي التحقيق ، وقد ثبت ان المتهم قام بتهريب هذه الاجهزة من بغداد الى اربيل بهدف بيعها للطلبة.