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العراق وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في ملف المياه وتسهيل منح الإقامة


بحث سفير جمهورية العراق في أنقرة ماجد اللجماوي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، مع المبعوث الخاص للرئيس التركي إلى العراق، تعزيز التعاون في ملفِّ المياه وتسهيل منح الإقامة للمواطنين العراقيين.

وذكر بيان عن السفارة العراقية في أنقرة " أن "اللجماوي، استقبل اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاصَّ لرئيس الجُمْهُوريَّة التركيَّة إلى العراق، فيصل أرأوغلو، في مبنى السفارة، وهنأ ضيفهُ لمُناسبة تعيينه مبعوثًا خاصًّا للرئيس التركيِّ، متمنيًا لهُ التوفيق في مهامّه الجديدة، ومؤكِّدًا أهميَّة استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف الملفّات الثنائيَّة".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحثُ عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها تعزيزُ العلاقات الثنائيَّة وسُبُلُ تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدمُ مصالح الشعبين الشقيقين، حيث شدّد السفير اللجماوي على أهميَّة ملفِّ المياه في العلاقات بين العراق وتركيا، معربًا عن تطلّع العراق إلى شراكةٍ استراتيجيَّةٍ عادلةٍ تضمنُ حقوق البلدين.

واستعرض اللقاء الإجراءات التي تتبنّاها الحكومةُ العراقيَّةُ في مجال تقنيات الريِّ الحديثة، وإدارة الموارد المائيَّة، والتحوُّل نحو ممارساتٍ مستدامةٍ في حماية المياه والبيئة، كما استعرض السفير الوضع المائيَّ في العراق، وانخفاض مستويات كميات المياه المطلقة باتجاه العراق.

وفي هذا الإطار، أوضح البيان، أنه "جرى تأمينُ اتصالٍ هاتفيٍّ بين وزير الموارد المائيَّة العراقيّ، عون ذياب عبد الله، والمبعوث التركيِّ فيصل أرأوغلو، لبحث سُبُل التعاون المباشر وتبادل الرؤى الفنّية بشأن شواغل العراق المتعلّقة بالمياه. وقد دعا الوزير إلى ضرورة زيادة الإطلاقات المائيَّة، مؤكِّدًا الحاجة الملحّة لتعاون الجانبِ التركيّ لمواجهة التحدّيات التي يمرُّ بها قطاعُ المياه في العراق، مُشيرًا إلى أنّ هذا العام يُعدُّ من أصعب الأعوام بسبب شحِّ الإيرادات المائيَّة الناتج عن قلّة الإطلاقات المائيَّة، وانخفاض معدّلات الهطول المطريّ".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء تناول أيضا، أوضاع الجالية العراقيَّة المقيمة في تركيا، حيثُ دعا السفير إلى تسهيل إجراءات منح الإقامة للعراقيّين، ولا سيّما الطلّاب وأصحاب الإقامات الإنسانيَّة والعلاجيَّة، بما يعكسُ عمق العلاقات الأخويّة بين البلدين. كما أكّد ضرورة تذليل العقبات الإداريّة التي تواجه المواطنين العراقيين، بما يُعزّز من استقرارهم ويحفظُ كرامتهم".

من جانبه، أكّد المبعوث التركيّ فيصل أرأوغلو استعداد تركيا للتعاون الكامل مع العراق في جميع القضايا المطروحة، وخصوصًا ملفَّ المياه، مشيرًا إلى أنّ هذا الملفَّ يُمثّلُ عنصر قوّةٍ لا خلاف بين الجانبين، ومشدّدًا على أهميَّة تبادل الخبرات لمواجهة التحدّيات البيئيَّة والمائيَّة.

وفيما يخصُّ أوضاع الجالية العراقيَّة، أبدى أرأوغلو تفهُّمهُ لاحتياجات العراقيين المقيمين في تركيا، مؤكِّدًا حرص الجانب التركيِّ على دراسة آليّات تسهيل منح الإقامات وتقديم التسهيلات الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة.

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