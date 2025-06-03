مفوضية الانتخابات تحدد المستمسكات المطلوبة لموظفي لاقتراع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، عن المستمسكات المطلوبة مع استمارات التقديم لموظفي لاقتراع.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت أمس الاثنين، عن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وذلك في إطار استعداداتها لاجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.

وذكرت المفوضية في بيان أنه "سيتم نشر رابط التقديم الإلكتروني على الموقع الرسمي الخاص بها، بالإضافة إلى جميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمفوضية، وذلك اعتباراً من مساء الثلاثاء".

ودعت المفوضية جميع الراغبين بالتقديم إلى متابعة حساباتها الرسمية للاطلاع على رابط التقديم فور نشره".

كما ونوهت الى، ان "التقديم على الوظائف سيكون لكل موظفي دوائر الدولة والخريجين والطلبة بما فيهم طلبة الشهادات العليا".

المستمسكات المطلوبة بحسب الشهادة: