مدير الموانئ: سنعتمد معدات ملاحية حديثة في تشغيل ميناء الفاو الكبير

صرّح مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الثلاثاء، بأن الفترة المقبلة ستشهد البدء بتشغيل ميناء الفاو الكبير بعد الانتهاء من تزويده بمعدات الملاحة الحديثة، فقد ذكر الفرطوسي في مؤتمر صحفي، إن "المدير الفني لأكاديمية (إيالا) الدولية للمساعدات البحرية جولياردين ديلانوا تزور العراق حالياً للاطلاع على واقع القطاع البحري واحتياجاته من ناحية التكنولوجيا الحديثة في مجال المساعدات الملاحية والتي تتضمن توفر العوامات والفنارات وعلامات مرور السفن".

وأضاف أن"تعاون العراق مع المنظمات الملاحية الدولية مثل أكاديمية (إيالا) الدولية سيتيح لقطاع الموانئ تحديث بناه التحتية، وتزويد ميناء الفاو بأحدث المعدات الملاحية، فضلاً عن تدريب الطواقم التي تعمل في الميناء على استخدام تلك التكنولوجيا".

بالمقابل، أكدت المدير الفني لأكاديمية إيالا جولياردين ديلانوا أن "الموانئ العراقية تشهد تطوراً كبيراً من ناحية الأداء والتجهيزات الملاحية".

وأشارت الى أنها "تزور العراق حالياً للاطلاع على واقع القطاع البحري واحتياجاته، والتأكد من التزام العراق بتطبيق المتطلبات الدولية في موضوع سلامة النقل البحري، وإجراء تقييم أولي لاحتياجات ميناء الفاو الكبير من تلك المساعدات الملاحية، استعداداً للبدء بتشغيله خلال الفترة المقبلة".

وتابعت أن "امتثال العراق للمعايير الدولية واستثماره لمعايير السلامة ستكون له عائدات تتمثل بتخفيض أسعار المنتجات التي يستوردها، فضلاً عن عائدات التأمين التي تدفعها السفن خلال مرورها بالموانئ".