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مجلس محافظة البصرة يصدر كتاب يلغي فيه أمر العيداني بإنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار البصرة
وكالة انباء براثا
60
2025-03-09
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