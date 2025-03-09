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لجنة نيابية لواشنطن: إيقاف استيراد الغاز الإيراني تبعاته كارثية على العراق


أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن إيقاف استيراد الغاز الإيراني ستكون تبعاته كارثية على العراق.

وقال العطواني في بيان، إنه "استقبل اليوم الأحد، السفير الأمريكي لدى العراق  دانيال روبنستين والوفد المرافق، ورحب بالسفير الأمريكي"، مؤكدا "هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس من اجل التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية _الأمريكية".

وأضاف ان "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية على صعيد إدارة وتطوير عمل   القطاع المالي والمصرفي"، مبينا ان "الاجتماع ركز على مناقشة ملف العقوبات الأمريكية ومدى تأثيرها على قطاع الطاقة الكهربائية خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني".

وحمل العطواني "السفير الأميركي رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها، ان إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي لاسيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود أية بدائل في الوقت الراهن".

وأكد ان "الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال العديد من المشاريع الواعدة فيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لغرض استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، الا ان هذه المشاريع ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة".

وطالب من "الإدارة الأمريكية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الامريكية على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية"، مبينا ان "العراق حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، ورغم ذلك نتفاجئ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية دون سابق إنذار وبلا مبرر معلن او حتى  اشعار البنك المركزي العراقي بذلك، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة، وأثر على عمل ونشاط القطاع المصرفي".

بدوره، أبدى السفير الأميركي "تفهمه لما طرحه العطواني خلال الاجتماع فيما يخص ملفي الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل لحكومة بلاده على أمل إيجاد المعالجات والحلول الدائمة وبما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين"، لافتا الى إن "استيراد الغاز الطبيعي ولغاية الان هو خارج منظومة العقوبات".

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لجنة نيابية لواشنطن: إيقاف استيراد الغاز الإيراني تبعاته كارثية على العراق
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