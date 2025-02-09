رئيسا مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى يبحثان نهج الحكومة بدعم عمل القضاء

بحث رئيسا مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نهج الحكومة في دعم عمل القضاء واستقلاليته، إذ ذكر مكتب السيد السوداني في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، حيث شهد اللقاء التباحث في القضايا المهمة على المستوى الوطني، ونهج الحكومة في دعم عمل القضاء واستقلاليته".

وجرى خلال اللقاء "استعراض خطوات التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية لتذليل العقبات في تنفيذ البرنامج الحكومي".

فيما ثمّن رئيس الوزراء "دور مجلس القضاء الأعلى وقراراته في إنفاذ القانون، وحفظ مصالح المواطنين، مما يشكل إحدى دعائم الأمن والاستقرار للبلد".