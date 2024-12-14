رئيس مجلس الوزراء : تحديث عمل تسجيل الشركات في صلب جهود الإصلاح الاقتصادي

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن تحديث عمل تسجيل الشركات في صلب جهود الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي " ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،افتتح اليوم السبت، المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات، التابعة لوزارة التجارة في العاصمة بغداد، وأجرى جولة في المبنى، اطلع خلالها على أقسام الدائرة، وآليات العمل فيها.

وأكد السوداني مُضيّ الحكومة ببرنامجها الخاص في تحديث عمل المؤسسات والدوائر، وجعلها مواكبة للتطورات التكنولوجية ونظم الإدارة الحديثة، بما يعزز من كفاءة العمل الإداري.

واشار رئيس مجلس الوزراء الى أن تطوير دائرة تسجيل الشركات، وتحديث آليات عملها، يأتي من ضمن خطوات الإصلاح الإداري والاقتصادي، وفي صلب جهود تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق هدف تبسيط الإجراءات لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار، إلى جانب أثرها المهم في مكافحة الفساد.