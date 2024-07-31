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الخارجية العراقية تدين الهجوم الصهيوني على بيروت وتعتبره انتهاك سافر للقانون والمواثيق الدولية


صرّحت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها للهجوم الصهيوني على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت. وأكدت أنه انتهاك سافر للقانون والمواثيق الدولية.

وأوضحت الخارجية العراقية في بيان: "حكومة جمهورية العراق تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدافه المدنيين والمباني السكنية بطريقة عشوائية، وتعد هذا الاعتداء انتهاكا سافرا للقانون والمواثيق الدولية".

وأضافت، أن "العراق يؤكد أن هذا العدوان يشكل تهديدا خطيرا على استقرار المنطقة، ويحذر من تداعياته السلبية على الأمن والسلام الإقليميين، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وحماية المدنيين في لبنان".

وشددت الحكومة على "ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية السيادة الوطنية للبنان".

ومساء الثلاثاء، أفادت مراسلة RT بأن قصفا إسرائيليا استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت، محاولة اغتيال فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وما زالت المعلومات متضاربة حول مصير شكر، حيث أكد عضو المكتب السياسي في "حركة أمل" طلال حاطوم في تصريح صحفي، ومصادر أخرى أن عملية الاغتيال الإسرائيلية باءت بالفشل. بينما أكد فيه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القوات الإسرائيلية قضت عليه.

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