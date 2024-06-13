الأخبار

المعارضة النيابية: الانتخابات المبكرة غير مجدية وتخدم الأحزاب المهيمنة


أوضح تحالف المعارضة النيابية البناءة، اليوم الخميس، بأن الدعوات المطالبة بإقامة انتخابات مبكرة بأنها تخدم مصالح الأحزاب المهيمنة، مؤكدا ان إقامتها قبل أقل من سنة غير مجدٍ.

وذكر رئيس التحالف عامر عبد الجبار في حديث لقناة السومرية، إن هناك حملة تقودها بعض الجهات السياسية للدعوة الى إقامة انتخابات مبكرة، لافتا الى ان الدعوة للانتخابات المبكرة من النواحي اللوجستية والإدارية والفنية يتطلب على أقل تقدير ان تقام بعد مرور سنة من الان.

وأضاف رئيس التحالف، أن إقامة الانتخابات المبكرة خلال أشهر، هذا يعني ان العملية الانتخابية ستكون مربكة ولا تخدم القوى الناشئة والمدنية والنواب المستقلين، وانما تخدم الأحزاب المهيمنة التي تفوز في كل انتخابات، مستدركا نحن لا نؤيد إقامة انتخابات مبكرة خلال فترة أقل من سنة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المعارضة النيابية: الانتخابات المبكرة غير مجدية وتخدم الأحزاب المهيمنة
الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يؤكد اشتراك القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الاسلامية في العراق بضرب مناطق في اسرائيل
النائب المستقل هادي السلامي يحمل القوى السنية مسؤولية استمرار ازمة رئاسة البرلمان
المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن تنفيذ عمليتين مشتركتين مع القوات المسلحة اليمنية الأولى ضد هدف في أسدود والثانية بالطيران المسير في حيفا
حريق يلتهم مصفاة نفط على طريق أربيل- كوير شمالي العراق والدفاع المدني يحاول السيطرة على النيران
الشيخ جلال الدين الصغير : الصهاينة بين المطرقة والسندان … المستضعف يتفوق بادارة الصراع على الردع النووي
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مأزق الصهاينة والحلول المتاحة التي لا مفر معها الا بالإدانة العالمية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الواقع الحالي لضعف الصهاينة ونهاية دويلتهم على يد الإمام المنتظر عليه السلام … معطيات ونتائج
التربية تحدد موعد انتهاء عملية الفحص والتدقيق لدفاتر الثالث متوسط الامتحانية
رئيس هيئة النزاهة يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر عن مكافحة الفساد في بكين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك