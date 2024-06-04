النائب هادي السلامي يوجه تساؤل نيابي عن مصير 57 تريليون دينار بموازنة 2023

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الثلاثاء ، ان نحو 57 تريليون دينار عراقي متبقية من موازنة 2023 لا احد يعلم اين ذهبت.
وقال السلامي في حديث ل / المعلومة/ ، إن" موازنة 2023 بلغت 206 تريليون المصروف الفعلي 148 تريليون المتبقي 57 تريليون لا احد يعلم اين ذهبت تلك الاموال المدورة ".
وأضاف أن " هناك 22 تريليون مدورة في موازنة 2022 ايضا لا يعلم احد اين ذهبت"، مشيرا إلى أن "هناك مشاكل ومخالفات في موضوع الإيرادات الفعلية والمصروف الفعلي في جداول الموازنة".
وأوضح، أن " مجلس النواب شخص العديد من الملاحظات على جداول الموازنة التي تم تمريرها دون سابق إنذار ".
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