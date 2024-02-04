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ملياردير مصري "ينحاز للضربة الامريكية" الغادرة الجبانة بعد 4 أيام من حصوله على استثمار ضخم في العراق
وكالة انباء براثا
71
2024-02-04
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ملياردير مصري "ينحاز للضربة الامريكية" بعد 4 أيام من حصوله على استثمار ضخم في العراق
ملياردير مصري "ينحاز للضربة الامريكية" الغادرة الجبانة بعد 4 أيام من حصوله على استثمار ضخم في العراق
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