المندلاوي يعلن انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة يوم الثلاثاء المقبل.

دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، أعضاء البرلمان واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية.

وقالت الرئاسة في بيان إنه "مع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة ، يوم ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤ ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية".

وأضافت، أنه "سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على مجلس النواب".