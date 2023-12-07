نشر صورهم "عراة".. الجيش الإسرائيلي يعتقل العشرات في بيت لاهيا

في اجراء تعسفي همجي مقيت قام الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، بعملية اعتقالات في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واقدم على اجبار المعتقلين على خلع ملابسهم وتصويرهم وهم عراة.

وأظهرت صور نشرها الجيش الإسرائيلي "عددا كبيرا من الفلسطينيين، وهم عراه يتكدسون في سيارة لنقلهم إلى جهة مجهولة".

كما أظهرت صورة أخرى لحظة اعتقال الفلسطينيين وهم على الأرض بدون ملابس سوى الملابس الداخلية.

إلى ذلك، حاصرت دبابات إسرائيلية، اليوم الخميس، مدرسة تؤوي عشرة آلاف نازح في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن "المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائف في محيط المدرسة، بينما أطلق جنود "قناصة" النار باتجاه النازحين، مشيرا إلى سقوط شهداء وجرحى داخل المدرسة".

ورصد النازحون "قناصة إسرائيليين على أسطح منازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأظهر مقطع فيديو ذلك".

وقال النازحون إن "هناك عدداً من الشهداء والإصابات داخل المدرسة، لافتون إلى أن الجرحى يفارقون الحياة لعدم وجود أي إسعاف في المنطقة".

كما طالبوا "بتدخل المنظمات الدولية، وخاصة الصليب الأحمر؛ لنقل المصابين وإيجاد أماكن آمنة للنازحين".

وأضاف النازحون في مناشداتهم العاجلة: "لا يوجد أي طعام أو شراب والأطفال يصرخون من شدة القصف والجوع والعطش".

ودخلت الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية شهرها الثالث، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس ارتفاع إجمالي عدد الشهداء في القطاع إلى 17 ألفاً و177 منذ بدء النزاع.

وقالت إن أكثر من 46 ألف شخص أصيبوا في غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما نقل عنها التلفزيون الفلسطيني.