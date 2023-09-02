كمين يطيح بداعشي في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، الإطاحة بأحد العناصر "الفعّالة" لداعش الإرهابي في محافظة الأنبار.

وقال إعلام المديرية في بيان إنه "بعملية استباقية استهدفت القبض على أحد الارهابيين من عناصر داعش واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين، تم إلقاء القبض على احد الارهابيين الفعالين في صفوف داعش الإرهابي بعدما تم نصب كمين محكم في سيطرة الأقواس التابعة إلى قضاء كرمة الفلوجة بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أن "الداعشي المعتقل هو من المدرجين في قاعدة البيانات كونه مطلوباً للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب، وقد جرى تسليمه لجهة الطلب أصولياً"