أوكرانيا تنفي علاقتها بمقتل قائد مجموعة "فاغنر"

ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء، اليوم الخميس، ان الرئيس فولوديمير زيلينسكي أكد إن بلاده ليست متورطة في وفاة يفغيني بريجوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت الوكالة عن زيلينسكي قوله للصحفيين: "ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر. الجميع يعلم مَن له علاقة بذلك".

وذكرت وكالة تاس للأنباء الأربعاء، نقلًا عن وزارة الطوارئ الروسية، أن "عشرة أشخاص قتلوا في سقوط طائرة خاصة بمنطقة تفير شمالي العاصمة موسكو، وسط أنباء تفيد بأن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريجوجين ربما كان على متنها".

وأكّدت هيئة النقل الجوي الروسية أنّ "يفغيني بريجوجين قائد مجموعة فاغنر كان على متن الطائرة الخاصّة التي تحطّمت الأربعاء في روسيا وقُتل كلّ من كان على متنها".

وقالت الهيئة إنّه "وفقًا لشركة الطيران، فإنّ الركّاب التالية أسماؤهم كانوا على متن الطائرة" التي تحطّمت وهي من طراز إمبراير-135، معدّدة أسماء كل الركّاب ومن ضمنهم بريجوجين وساعده الأيمن ديمتري أوتكين".