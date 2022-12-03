معاون الامين العام لكتائب الامام : العراق بحاجة لنقطة انطلاق جديدة

اعتبر معاون الامين العام لكتائب الامام علي محمد الباوي، السبت، حاجة العراق لنقطة انطلاق جديدة.

وقال الباوي في بيان مهنئاً وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني بمناسبة منحه ثقة البرلمان، "كلنا نسعد ونفتخر بمن نال من احبتنا واهلنا من كفاءات العراق"، مشدداً بالقول "اليوم نحتاج الى نقطة انطلاق جديدة لبناء عراقنا الحبيب".

وأضاف "مبارك لكم تسنمكم منصب وزير الاعماروالاسكان والبليدات والاشغال العامة"، متمنياً له "النجاح والتوفيق".

وصوت مجلس النواب اليوم السبت، على منح ثقته الى بنكين عبد الله ريكاني وزيراً للاعمار، ونزار محمد سعيد ناميدي وزيراً للبيئة.