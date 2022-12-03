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جمع تواقيع لاضافة فقرة في الموازنة لتعويض المشمولين بالمادة ١٤٠ من سكنة البصرة
وكالة انباء براثا
85
2022-12-03
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