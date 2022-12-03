السوداني: سنلاحق مرتكبي جريمة سبايكر داخل العراق وخارجه

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة مرتكبي جريمة سبايكر في داخل العراق وخارجه.

وقال السوداني في بيان على هامش زيارته موقع استشهاد ضحايا جريمة قاعدة سبايكر الجوية، قرب قصور الطاغية المقبور، في مدينة تكريت. أنّ جريمة سبايكر "ستظلّ وصمة عار في جبين من ارتكبها".

وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية والقضائية مستمرّة في ملاحقة من تبقّى من المجرمين المدانين، في داخل العراق وخارجه لينالوا جزاءهم العادل".