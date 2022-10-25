النائب محمد الزيادي يعلن إكمال الكابينة الوزارية

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء، عن إتمام الكابينة الوزارية بالكامل، فيما حدد غدا أو بعد غد موعدًا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة.

وقال الزيادي إن “الكابينة الوزارية أتمت بالكامل وعقد جلسة منح الثقة للحكومة قد يكون غدا أو بعد غد”.

وأضاف، أن “الكتل التي ستحضر الجلسة هي المنضوية تحت ائتلاف إدارة الدولة أضافة إلى الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وإرادة وعزم والإطار التنسيقي فضلًا عن بعض الكتل المستقلة لإنهاء الفصل الدستوري الثاني”.