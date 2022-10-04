مصادر امنية : سقوط 12 بين قتيل وجريح من جانب العصابات الارهابية التي تعرضت على القصور الرئاسية .

افادت مصادر امنية في محافظة البصرة ان ابطال الحشد الشعبي المتمركزين في القصور الرئاسية تمكنوا من قتل واصابة عدد من عناصر العصابات الارهابية التي هاجمت القصور

واوضحت الانباء ان اكثر من 12 قتيل وجريح سقطوا من جانب هذه العصابات الاجرامية بعد ان حاولوا التعرض لمقرات الحشد الشعبي البطلة وقالت المصادر ان العصابات الارهابية استخدمت صواريخ الكاتيوشا فضلا عن الاسلحة الخفيفة بالهجوم وباءت جميع محاولاتهم بالفشل الذريع

مؤكدا ان 8 صواريخ كاتيوشا اطلقتها العصابات الارهابية على القصور الرئاسية الا ان بعضها سقط على الدور السكنية الملاصقة للقصور فيما سقط الاخر في النهر