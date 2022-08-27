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تعرف على المحلل السياسي المدعو رافد العطواني !!!!


نتعرف كل يوم من خلال الفضائيات العراقية على اشخاص ينعتون انفسهم انهم محللين سياسيين ولكن عندما تنبش في تاريخهم تجده اسودا كظلام الليل فنجدهم يصطفون الى هذه الجهة او تلك ويستميت بالدفاع عنها وعندما تساله هل انت تنتمي لها يقول لا انا لا انتمي لها وانما انا محلل سياسي

وهذا القول ينطبق على المدعو رافد رشك عرموش العطواني الذي برز في الاونة الاخيرة عبر الفضائيات مدافعا عنيفا عن التيار الصدري وعن زعيمه مقتدى الصدر كان ومازال يصول ويجول متطاولا على قادة الاطار التنسيقي ولكن تعالوا لننظر الى تاريخ هذا الرجل من هو ومن هي عائلته وبعد التمحيص والتفتيش عن تاريخه وجدنا فضيحة كبيرة ومعلومات خطيرة عن هذا الرجل 

من هو رافد رشك عرموش العطواني ؟؟؟

رافد رشك العطواني.. 

بحسب معلوماتنا كان رافد يسكن مدينة الثوره قطاع 9 قرب جامع المحسن  أبوه رفيق رشك عضو شعبه هرب منذ عام 2003 ولحد اليوم من أشد المبغضين للسيد محمد الصدر  وفي يوم من الايام بصق على صورته أيام صلاة الجمعة التي تقام في جامع المحسن

ورشك عرموش والد رافد العطواني كان رفيقا حزبيا بدرجة عضو قيادة شعبة ! وسجله حافل بالجرائم وكتابة التقارير، منها على سبيل المثال لا الحصر :  

شارك في قمع الزوار الذين ذهبوا الى كربلاء المقدسة بعد أن آمرهم السيد الشهيد محمد صادق الصدر بالذهاب الى الزيارة 

كان في مقدمة الرفاق البعثية الذين قمعوا المنتفصْين ضد النطْام الصدامي في احداث جامع المحسن واغلاقه بعد استشهاد السيد الشهيد الصدر الثاني

اما اخ رافد العطواني ثائر رشك كان احد منتسبي فدائي صدام  

وهذه المعلومات يستطيع اي احد منكم التأكد منها بعد سؤال سكان قطاع تسعة القدماء

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تعرف على المحلل السياسي المدعو رافد العطواني !!!!
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